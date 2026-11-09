Je woont in een huurhuis, krijgt huurtoeslag en je pensioenfonds stapt op 1 januari over naar het nieuwe stelsel. Dan gaat er waarschijnlijk een flink bedrag bij je pensioen bij. Een deel daarvan geef je via je huurtoeslag weer terug. Meld je je hogere inkomen niet, dan merk je dat pas als de Belastingdienst afrekent: in 2028 of nog later.

Je kunt dat voorkomen door je verwachte inkomen voor 2027 nu al door te geven.

Huurtoeslag is een voorschot

Langer Thuis in Huis zet op een rij met hoeveel procent pensioenfondsen hun uitkeringen bij de overstap mogelijk verhogen. Wie zorg- of huurtoeslag krijgt, moet volgens de site zijn inkomen voor 2027 opnieuw bekijken zodra de definitieve verhoging bekend is. Hoeveel er per fonds bij kan komen, las je bij WEL al in Twee miljoen gepensioneerden krijgen in 2027 mogelijk tot 25 procent meer, maar zit je bij PFZW of PMT, dan houd je in januari juist minder over.

Dienst Toeslagen berekent je huurtoeslag met het inkomen dat jij opgeeft. Pas na afloop van het jaar wordt het voorschot vergeleken met je echte inkomen. Was dat hoger, dan moet je het verschil terugbetalen. Doet niemand in je huishouden aangifte, dan krijg je die definitieve berekening volgens de Belastingdienst tussen eind juni en 31 december van het jaar daarna. Voor 2027 is dat dus de tweede helft van 2028. Doe je wel aangifte, dan volgt de berekening binnen zes maanden nadat iedereen in je huishouden die aangifte doet een belastingaanslag heeft gekregen. Dat kan langer duren.

Bij €500 pensioen scheelt het al gauw €275 per jaar

Een vaste inkomensgrens heeft de huurtoeslag niet meer. Een alleenstaande kreeg in 2026 de volle toeslag tot een inkomen van €23.425. Volgens een berekening van Kennisdomein gaat er voor iedere euro daarboven 27 cent huurtoeslag af. Welke grens in 2027 geldt, is nog niet bekend. Kennisdomein meldt dat die met de AOW meebeweegt.

Volgens het kabinet krijgt een alleenstaande in 2027 €20.715 AOW, meldde De Dagelijkse Standaard. Heb je daarnaast €500 bruto aanvullend pensioen per maand, dan kom je uit op €26.715 per jaar. Dat ligt al boven die grens, dus elke euro extra pensioen kost je 27 cent toeslag. Wij rekenden uit wat een verhoging dan betekent:

17 procent erbij (het gemiddelde bij de grootste invarende fondsen): €1.020 bruto per jaar meer pensioen, ongeveer €275 minder huurtoeslag.

13,9 procent erbij (de verwachting bij ABP): €834 per jaar meer pensioen, ongeveer €225 minder huurtoeslag.

17 procent erbij bij €1.000 aanvullend pensioen: €2.040 per jaar meer pensioen, ongeveer €551 minder huurtoeslag.

Het gaat om schattingen met de regels van 2026. Ze gelden voor een alleenstaande; met een toeslagpartner of medebewoners telt hun inkomen ook mee. Geef je niets door, dan krijg je in 2027 elke maand te veel voorschot en komt het hele bedrag in één keer terug op de deurmat.

Heb je alleen AOW en geen aanvullend pensioen, dan verandert je huurtoeslag door de invaarverhogingen niet.

PGB waarschuwt zelf al

Langer Thuis in Huis noemt voor Pensioenfonds PGB een mogelijke verhoging van 20,8 procent. PGB schrijft zelf dat het nog niet weet hoeveel het bij de overstap extra kan verhogen. Wel krijgen gepensioneerden er eind 2026 al 2,4 procent bij. Het fonds waarschuwt deelnemers met toeslagen dat hun toeslag voor 2027 daardoor misschien te hoog is vastgesteld. Het advies van PGB: geef je nieuwe inkomen snel door via Mijn toeslagen.

Wat doe je nu?

Geef je verwachte inkomen voor 2027 door in Mijn toeslagen of in de app Toeslagen. Dat kan sinds 1 november.

Weet je de precieze verhoging nog niet? Schat dan liever iets te hoog dan te laag, raadt Kennisdomein aan. Wordt je inkomen lager, dan krijg je het verschil later terug.

Pas je schatting opnieuw aan zodra je fonds het definitieve bedrag bekendmaakt. Die berekeningen volgen pas na de jaarwisseling.

Maak een proefberekening bij Dienst Toeslagen. De FNV raadt aan om het extra bedrag opzij te zetten als je twijfelt.