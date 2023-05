Politie controleert Roemeense auto en vindt 4 gestolen schapen en een lam op de achterbank

Geen onderschepte wapens, drugs of zwart geld dit keer bij een politiecontrole in het Belgische Dilbeek. Agenten betrapten een stel Roemeense dieven op heterdaad met hun levende buit op de achterbank. Er bleken vier schapen en een lam op de achterbank te 'zitten'.

De patrouille had begin vorige maand al beet. Het Belgische parket eist nu 12 maanden celstraf, waarvan de helft voorwaardelijk. “Het is binnenkort Pasen en dat vieren wij met schapen- en lamsvlees”, gaven de bestuurder en zijn passagier als uitleg.

Puur toeval

Het duo blijft erbij dat ze de dieren niet wilden doorverkopen en dat er van diefstal met voorbedachte rade absoluut geen sprake was. “We hadden ze daarnet zien staan in een weide en besloten ze mee te nemen. Het was puur toeval”, aldus de veedieven. De rechter zal op 22 juni uitspraak doen in de opmerkelijke zaak.