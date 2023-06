‘Emanuela Orlandi ligt begraven onder de Engelenburcht.’

In een brief aan het OM in Rome beweert een ex-politieman dat Emanuela Orlandi, de dochter van een medewerker van de Paus, ligt begraven onder de Engelenburcht.

Dit meldt HLN. Het meisje verdween veertig jaar geleden op vijftienjarige leeftijd en werd bekend door een Netflixserie over haar verdwijning.

In de gewelven van de Engelenburcht, het voormalige mausoleum van de Romeinse keizer Hadrianus dichtbij de Sint Pieter, is een kamer van ongeveer twintig vierkante meter met een gepantserde deur. ‘In die kamer kunnen zich menselijke resten bevinden, die resten behoren toe aan Emanuela Orlandi’, schrijft voormalig politieman Antonio Goglia in een open brief aan Stefano Luciani, de officier van justitie in Rome die zich met de zaak bezig houdt.

Op 22 juni 1983 verdween de toen 15-jarige Emanuela Orlandi, ze ging naar muziekles in de Romeinse binnenstad, maar kwam nooit meer thuis. Er is nooit een lichaam gevonden, maar er werden ook geen tekenen van leven gegeven door de vermeende kidnappers. Aan de familie Orlandi zijn alleen persoonlijke bezittingen getoond, het boekje van de muziekschool en dat van haar school. Over wat er met de 15-jarige dochter van een medewerker van de paus is gebeurd, gaan de wildste theorieën. De ontvoering - want het enige wat we zeker weten is dat Emanuela Orlandi ontvoerd is - zou mogelijk te maken hebben met de aanslag op paus Johannes Paulus II twee jaar eerder. Andere theorieën: Emanuela zou in een klooster in Engeland wonen, of een gezin hebben gesticht in Turkije. Meest voor de hand liggend verhaal: ze is al jaren dood. Duidelijk is dat de ontvoering en vermissing van Emanuela Orlandi al 40 jaar een mysterie is. Netflix wijdde er zelfs een vierdelige documentaire serie, Vatican Girl, aan.

,,Ik ben ervan overtuigd dat daar, in het Vaticaan, de waarheid ligt”, zegt Emanuela’s broer Pietro tegen de de Italiaanse krant Corriere Della Sera.