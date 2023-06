Milieudienst EPA: 100 miljoen Amerikanen hebben last van rook

Door de natuurbranden in Canada komt zoveel rook vrij, dat in een gebied met ruim 100 miljoen mensen een waarschuwing geldt voor slechte lucht. De Amerikaanse milieuautoriteit EPA zegt dat mensen goed op de luchtkwaliteitswaarden moeten letten. Zeker als ze gezondheidsproblemen hebben. Met name in de Canadese provincie Quebec woeden honderden bosbranden. Niet alleen Canada maar ook de Verenigde Staten hebben last van de rook. Op beelden is te zien hoe de lucht boven New York City oranje kleurt. De situatie is met name gevaarlijk voor mensen die astma, COPD of hartklachten hebben. Ook mensen die zwanger zijn moeten oppassen, net als ouderen en kinderen. De EPA heeft een waarschuwingssysteem op basis van een luchtkwaliteitsindex. Daar is ook een systeem met kleurcodes aan gekoppeld. Voor een deel van de VS, waaronder Chicago en Atlanta, geldt code oranje. Dat betekent een risico voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Het is volgens de EPA mogelijk dat dat deels ook veroorzaakt wordt door lokale omstandigheden aldaar. In New York City, de grootste stad van het land, geldt het een na hoogste of hoogste waarschuwingsniveau: paars of kastanjebruin. Daar is de lucht voor iedereen uitzonderlijk ongezond. Zo nodig kunnen mensen beter binnen blijven, adviseren de autoriteiten. De honkbalwedstrijd van de White Sox tegen de Yankees is uitgesteld en het vliegverkeer is ook verstoord.