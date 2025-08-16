ECONOMIE
Zo houd je mos uit je gras

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
zaterdag, 16 augustus 2025 om 7:21
Om mos uit je gazon te verwijderen en toekomstige groei te voorkomen, zijn er verschillende stappen die je kunt ondernemen. Hier zijn enkele technieken die je kunt volgen:
Begin met verticuteren om het mos mechanisch te verwijderen. Verticuteren houdt in dat je de grasmat grondig harkt of opschudt om los mos en ander compact organisch materiaal te verwijderen. Voor kleinere gazons kun je dit handmatig doen met een verticuteerhark, terwijl je voor grotere gazons wellicht een verticuteermachine zou willen gebruiken.
Zorg voor regelmatige grasverzorging door het gazon goed te maaien, water te geven tijdens droge periodes en op het juiste moment te verticuteren. Dit helpt de bodem te beluchten en verwijdert dood gras en mos, wat het gras sterker en gezonder maakt zodat het beter kan groeien.
Een andere methode om mos te bestrijden is het gebruik van ijzersulfaat. Dit middel zorgt ervoor dat mos afsterft, en sommige producten bevatten hiernaast ook voedingsstoffen voor het gazon, waardoor het gras kan herstellen na de behandeling.
Vergeet niet dat regelmatig onderhoud en de juiste zorg voor een gazon cruciaal zijn voor het voorkomen van mos. Dit omvat een adequate bemesting, voldoende water geven en het voorkomen van bodemverdichting.

