Zo herken je een (jouw) drankprobleem

Drink ik teveel? Of valt het wel mee. Als je jezelf die vraag stelt is dat eigenlijk al het antwoord. Maar wat zijn nog meer tekenen dat je in de problemen bent geraakt met drank?

Je hebt meer drank nodig dan voorheen

Je hebt het gevoel dat je meer drank nodig hebt om je lekker te voelen. Dit komt omdat je lichaam steeds beter tegen alcohol kan, maar ook dat er sprake is van een toenemende gewenning.

Schuldgevoel

Wanneer je telkens een schuldgevoel hebt nadat je een wijntje dronk, is dit een serieus teken dat je kampt met een drankprobleem. Schaam je niet en neem iemand in vertrouwen om erover te praten.

Je kunt niet stoppen met drinken

De meeste mensen voelen aan wanneer ze moeten stoppen met drinken doordat ze slaperig worden en de behoefte naar drank afneemt. Vind je het moeilijk om te stoppen of heb je ’s morgens al de behoefte aan een drankje? Dat is een teken dat je afhankelijk wordt van alcohol. Je neemt dan best contact op met je huisarts.

Je blijft drinken

Indien je ondanks de symptomen van schadelijke gevolgen blijft drinken, dan is je drankgebruik een slechte gewoonte geworden. Neem contact op met je huisarts!

Je negeert advies

Heeft je partner of hebben je vrienden al verschillende keren aangegeven dat je te veel drinkt, en je negeert dit advies? Dan heb je sowieso last van een drankprobleem! Schakel professionele hulp in.