Meeste bosbranden in Griekenland onder controle

De meeste bosbranden in Griekenland die deze week uitbraken, zijn onder controle. Ook de grote bosbranden ten noodwesten van Athene vormen geen onmiddellijke bedreiging meer. Alleen op het eiland Rhodos woedt in de beboste bergen in het dunbevolkte midden van het eiland nog een brand die zich uitbreidt. De bestrijding van de branden werd op het vasteland van Griekenland dagenlang bemoeilijkt door erg harde wind.

De brandweerlieden blijven alert omdat het eind deze week weer erg warm wordt. Naar verwachting stijgen de temperaturen plaatselijk tot boven de 40 graden donderdag en vrijdag.

Frankrijk, Italië, Polen, Roemenië en Slowakije hebben inmiddels mensen en middelen gestuurd om te helpen bij het bestrijden van de branden.