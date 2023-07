Veel doden en gewonden bij bosbranden in noorden Algerije

Bij bosbranden in een bergachtig gebied in noord-Algerije zijn volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zeker 15 doden gevallen en 26 mensen gewond geraakt, veelal door brandwonden. Vooralsnog zijn 1500 mensen geëvacueerd van plaatsen waar het vuur nadert.

Op meerdere plaatsen in de regio Kabylië zijn circa 150 kilometer ten oosten van Algiers bosbranden uitgebroken. Er lijken vooralsnog geen blusvliegtuigen ingezet of beschikbaar te zijn. De plaatselijke brandweerkorpsen zijn volgens waarnemers niet bij machte het vuur in te dammen. De autoriteiten vrezen dat er meer slachtoffers vallen.

Bij grote bosbranden in dezelfde regio vielen in de zomer van 2021 circa negentig doden. Ruim een derde van de slachtoffers bestond uit militairen die voor bluswerkzaamheden naar het gebied waren gestuurd.