VN-topman: hitte is angstaanjagend en dit is maar het begin

"Klimaatverandering is hier, het is angstaanjagend en dit is nog maar het begin." Dat heeft de VN-topman António Guterres gezegd op een bijeenkomst in New York. Hij verwees naar de extreme temperaturen en bosbranden van de afgelopen weken.

"Voor grote delen van Noord-Amerika, Azië, Afrika en Europa is dit een vreselijke zomer", zei hij. "En voor de planeet als geheel is het een ramp." De VN-baas zei ook dat deze fenomenen de voorspellingen van wetenschappers bevestigen. Het enige verrassende noemde hij de snelheid waarmee de veranderingen op ons afkomen.

Hij verwees naar de maand juli, die de heetste ooit dreigt te worden. "Tenzij er de komende dagen nog een kleine ijstijd zou aanbreken, gaat juli werkelijk alle records verpulveren."

Voorbeelden

Guterres benoemde de gevolgen die hij overal ter wereld zag: "kinderen die worden meegesleurd door moessonregens, gezinnen die moeten vluchten voor vlammen en arbeiders die bezwijken onder de hitte".

De VN-topman roept overheden op hun klimaatambities op te voeren. "Er is dramatische en onmiddellijke actie nodig", zei hij. In september organiseert de Portugees een VN-klimaatweek in New York, in aanloop naar de COP28-klimaattop die dit jaar in Dubai plaatsvindt.

Oproep Guterres

Hij vraagt westerse landen om al tegen 2040 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat ze niet meer CO2 uitstoten dan ze zelf kunnen opnemen, bijvoorbeeld door hun bossen. Ontwikkelingslanden krijgen tot 2050 de tijd.

Guterres zei nog dat hij met zijn donkere boodschap geen wanhoop wil creëren. Hij hoopt juist dat de "destructie" die plaatsvindt "plaatsmaakt voor ambitie en actie".