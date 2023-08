Premier Italië betaalt zelf rekening van wanbetalende landgenoten

Wanbetalende toeristen uit Italië hebben in hun thuisland voor een bescheiden rel gezorgd. De groep verliet een restaurant in Albanië zonder te betalen. De Italiaanse premier Giorgia Meloni vond het een gênante toestand en gaf de ambassade opdracht dat recht te zetten, maar dat kwam haar volgens Italiaanse media ook op kritiek te staan.

Meloni zou zelf vakantie hebben gevierd in Albanië toen ze hoorde over het gedrag van haar landgenoten in de stad Berat. Haar gezelschap vond het verhaal naar verluidt erg komisch, maar de conservatieve politica keek daar anders tegenaan. Ze zou haar ambassadeur aan het werk hebben gezet met de mededeling: "Ga de rekening van die idioten betalen."

Het opmerkelijke voorval kreeg ook buiten Italië aandacht, maar leverde Meloni in eigen land niet louter waardering op. Vanuit de oppositie klonk volgens persbureau ANSA de kritiek dat belastinggeld niet is bedoeld voor dergelijke uitgaven. Meloni haalde dit weekend uit naar haar critici en legde uit dat ze persoonlijk heeft betaald. "Het was niks bijzonders, ik heb het niet eens gemeld."

Albanië is een populaire vakantiebestemming voor Italianen. Camerabeelden van de vier vakantiegangers die het restaurant zonder te betalen verlieten, gingen er volgens de Britse omroep BBC viral op sociale media. De groep liet een onbetaalde rekening achter van ongeveer 80 euro. De Italianen waren volgens de eigenaar overigens wel erg enthousiast over het eten.