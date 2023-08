’Hond die baby doodbeet, had buiten muilkorf om’

De hond die vorige week een baby doodbeet was volgens buurtbewoners in de flat in Emmeloord een vechthond die – als hij werd uitgelaten – een muilkorf om had. De baby was het kind van een Pools stel. Een medeflatbewoner van het gezin tegen De Telegraaf: „Het gaat om een Pools gezinnetje, overigens keurige mensen. De hond is zo’n pitbullachtige, waar je het gezinnetje eigenlijk niet mee associeert. Daar bedacht ik me een ander type bij. Buiten had hij een muilkorf om, met van die ’tralies’ voor de tanden.”

Omdat er onduidelijkheid was over de doodsoorzaak van het kind besloten politie en Openbaar Ministerie afgelopen weekend sectie te laten verrichten. Die heeft uitgewezen dat het kindje is doodgebeten. Het onderzoek wordt nog voortgezet.

(De hond op de foto is een andere hond dan de hond die de baby doodde.)