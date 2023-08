Kindje in Emmeloord blijkt doodgebeten door hond

Een kindje dat afgelopen week overleed na een incident in een flat in Emmeloord, blijkt te zijn doodgebeten door een hond, meldt de politie.

Op het lichaam van het kindje is afgelopen weekend sectie verricht om de doodsoorzaak vast te stellen, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de omroep gaat het om een baby, de politie wil niet precies zeggen hoe oud het kindje was.

Het kindje werd afgelopen donderdag gebeten in een appartement aan de Staalstraat en overleed in het ziekenhuis. Over de toedracht is verder niets bekendgemaakt.

De hond werd direct na het incident in beslag genomen. Wat er verder met het dier is gebeurd, is niet duidelijk. Er is niemand aangehouden. Het Openbaar Ministerie stelt ook een onderzoek in.