WHO: vliegtuig met medicamenten voor Gaza geland in Egypte

Een vliegtuig met medische hulpgoederen voor inwoners van de Gazastrook is geland op de luchthaven van al-Arish in Egypte. Dat heeft topman Tedros Adhanom Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bekendgemaakt op X, voorheen Twitter.

"We zijn klaar om de voorraden in te zetten zodra er humanitaire toegang is via de grensovergang", aldus de WHO-baas. Egypte heeft Israël eerder opgeroepen te stoppen met aanvallen op de Rafah-grensovergang tussen Egypte en de Gazastrook, zodat deze gebruikt kan worden voor het leveren van hulp. Het land heeft berichten tegengesproken dat deze grensovergang zou zijn afgesloten.

Het Egyptische vliegveld ligt vlak bij Gaza, dat door het Israëlische leger wordt belegerd na een aanval van Hamas-strijders op Israël. Egypte heeft deze plek aangewezen voor de aanlevering van hulpgoederen van landen en organisaties wereldwijd aan de bevolking van Gaza. In het gebied is een groot tekort aan brandstof, elektriciteit, voedsel, water en medicijnen ontstaan nadat Israël de toevoer volledig heeft geblokkeerd.