Louvre in Parijs rest van de dag dicht om veiligheidsredenen

Het Louvre in Parijs heeft zaterdagmiddag de deuren voor de rest van de dag gesloten voor bezoekers vanwege "veiligheidsredenen". De sluiting komt een dag na een dodelijke aanval op een school in het Noord-Franse Arras. Een leraar kwam daarbij om het leven, drie anderen raakten gewond. Frankrijk heeft het nationale dreigingsniveau verhoogd naar de hoogste stand. Een woordvoerder van het Louvre zegt tegen persbureau AFP dat het museum een geschreven bericht heeft ontvangen waarin stond dat het museum en de bezoekers gevaar liepen. "We hebben besloten om te evacueren en voor de rest van de dag te sluiten, terwijl we de nodige controles uitvoeren", aldus de woordvoerder. Het is onduidelijk of er iets verdachts is gevonden in en rond het museum. Volgens de Franse krant Le Parisien was er sprake van een bommelding terwijl er zo'n 3000 bezoekers in het museum waren. Tot 7000 militairen van de Franse antiterroristische eenheid Sentinelle worden dit weekend ingezet, na de aanval in Arras. De vermoedelijke dader zou "Allahu akbar" hebben geroepen. De Franse president Emmanuel Macron sprak van "barbaars islamitisch terrorisme".