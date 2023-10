Belgie geschrokken van de wandaden van ‘pater poepke’

Kort na elkaar getuigden een Belgische minister en een Bekende Vlaming dat ze op hun kostschool waren misbruikt door dezelfde pater Jezuit, pater J.D. De pater (inmiddels overleden) was populair, bij wie geen last van hem had. Hij stond bij de leerlingen van het internaat bekend als ‘poepke’, naar het diepe kuiltje in zijn kin. En ook als een populair figuur, door zijn onverwoestbare goede humeur en zijn gemoedelijke omgang met de leerlingen.

Maar er was ook een andere paper Poepke

“Als leerlingen ziek waren, kwam een pater bij ons op de kamer en die zei: “Doe maar uw broek uit. Doe maar uw onderbroek uit.”, zei minister van Justitie Vincent Van Quickenborne over het misbruik tijdens zijn schoolperiode in het Gentse Sint-Barbaracollege in een tv-programma De tafel van Gert.

Daarna volgde radiopresentator Sven Ornelis op Joe met zijn eigen verhaal over dezelfde pater. “Ik heb 6 jaar de mis gediend bij hem”, zei Ornelis in zijn ochtendprogramma, en vertelde hoe de pater hem voor elk mogelijk kwaaltje – hoofdpijn, heimwee, een bezeerde knie – op zijn kamer een suppositoire anaal toediende.

Er volgde veel meer getuigenissen, ook over andere paters van hetzelfde Jezuieten-college.

De directie Gents jezuïetencollege wist allang wat ‘pater poepke’ deed: ‘Als zoiets naar buiten zou komen, was dat een smet op de school’