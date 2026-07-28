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Aangehouden verdachte schietpartij Seattle is vijftien jaar oud

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 juli 2026 om 2:24
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SEATTLE (ANP) - De aangehouden verdachte voor de schietpartij zondag in het Amerikaanse Seattle is vijftien jaar oud. Dat maakte burgemeester Katie Wilson maandag bekend.
Naar een tweede verdachte wordt nog steeds gezocht. Er zouden mogelijk drie schutters zijn geweest. Deze mogelijke derde persoon kwam bij de schotenwisseling om het leven. De politie denkt dat de schutters ook op elkaar hebben geschoten.
Bij de schietpartij vielen drie doden en zeker vier gewonden. De schoten werden gelost in het Seattle Center, vlak bij de bekende Space Needle, waar op dat moment een culinair festival werd gehouden.
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