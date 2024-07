Aangepaste programmeringen op tv om EK-duel Oranje

DEN HAAG (ANP) - Verschillende tv-programma's zijn aangepast door de halve finale op het EK die Nederland woensdagavond speelt om 21.00 uur tegen Engeland. Zo staat EditieNL woensdag volledig in het teken van het duel, maakt Hart van Nederland in aanloop naar de wedstrijd extra uitzendingen en wordt de finale van Het Perfecte Plaatje op Reis uitgesteld.

Dat laatste programma zou tegelijkertijd met de halve finale worden uitgezonden, maar is nu op vrijdagavond te zien op RTL 4. Om het tijdslot op woensdagavond op te vullen, wordt een herhaling van het zangprogramma I Can See Your Voice uitgezonden.

Tijdens de EK-programmering van Hart van Nederland op woensdag bereiden verslaggevers in Nederland en Duitsland de kijker live voor op de wedstrijd tussen 16.50 uur tot 18.30 uur. Bij EditieNL wordt de rode huiskleur vervangen door oranje. Ook wordt onder meer de Oranjemars in Dortmund gevolgd en worden ingezonden video's van fans getoond.