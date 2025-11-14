Aanvallen op Oekraïne eisen meer levens

KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen op onder meer de Oekraïense hoofdstad Kyiv zijn minstens acht doden gevallen. Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vuurde Rusland 430 drones en 18 raketten af op Oekraïne. De aanval op Kyiv was een van de grootste sinds het begin van de oorlog.

Naast Kyiv werden ook onder meer Odesa, Donetsk en gebieden rond Kyiv geraakt door de aanvallen. De meeste drones werden neergehaald, maar toch werden flats, appartementen, een school en een medisch centrum geraakt, meldt Oekraïne. In Kyiv raakten 34 mensen gewond, van wie er 9 naar het ziekenhuis moesten, onder wie een zwangere vrouw.

Bij de aanvallen werd ook de ambassade van Azerbeidzjan in Kyiv geraakt. Azerbeidzjan heeft daarom de Russische ambassadeur op het matje geroepen.

In delen van Oekraïne viel de stroom uit. Oekraïne zegt te reageren op de aanvallen met langeafstandsraketten.