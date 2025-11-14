Hans Weijers noemde Yesilgoz 'feeks': weg als informateur

D66-informateur Hans Wijers stapt op vanwege "privé-appjes" waar hij eerder vrijdagochtend mee is geconfronteerd door dagblad NRC. Dat deelt hij mede aan de pers na zijn eerste gesprekken in die functie. Wijers kwam al eerder in opspraak om uitspraken die hij had gedaan op een bijeenkomst tijdens de verkiezingsavond. In een verklaring schrijft hij dat hij de appjes "ruim voor de verkiezingen" heeft gestuurd.

NRC schreef dat Wijers in appberichten Yeşilgöz "die feeks van de VVD" heeft genoemd. Wijers zegt in een verklaring dat het gaat om "een 1-op-1 bericht" waarin hij "spontaan uitspraken heeft gedaan die je weloverwogen nooit zou doen".

Wijers vindt dat "het proces" van de formatie "te belangrijk" is om zijn uitspraken "af te laten leiden van de inhoud". De publicatie van de appjes zou zijn "positie als onbevangen informateur kunnen schaden", meent de oud-D66-minister.

Hans Wijers werd deze week door D66 voorgedragen om samen met Sybrand Buma (CDA) de gesprekken in de formatie te leiden. Vlak voordat hij officieel aan die opdracht begon, kwam in het nieuws dat hij op een bijeenkomst negatieve uitspraken heeft gedaan over de VVD en voorvrouw Dilan Yeşilgöz. Voor onderhandelende partijen CDA en D66 was het terugnemen van die woorden genoeg om Wijers door te laten gaan als informateur.

Wijers bood zijn excuses aan: "dat had ik niet moeten doen, dat is ongepast taalgebruik", zei hij in een persconferentie. Ook sprak de oud-minister van Economische Zaken de wens uit om met de VVD-voorvrouw de kwestie te bespreken.

Vrijdagochtend begon Wijers zijn werk als informateur, het eerste gesprek met Henri Bontenbal (CDA) en Rob Jetten (D66) was meteen zijn laatste in die functie.