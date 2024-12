Aanvullende verzekeringen kariger, zegt vergelijkingssite

ALKMAAR (ANP) - Aanvullende verzekeringen voor tandartskosten, fysiotherapie en alternatieve geneeswijzen worden in 2025 in een aantal gevallen soberder, zegt vergelijkingssite Zorgverzekeringwijzer.nl. "In 2024 waren er nog 22 zorgpolissen met een tandartsdekking van 1000 euro of meer. In 2025 zijn dat er nog maar negentien", geeft de organisatie als voorbeeld.

Veelvuldige gebruikers van fysiotherapie zijn soms ook slechter af. "In 2024 waren er nog 22 polissen met meer dan twintig behandelingen per jaar, in 2025 blijven er slechts negentien over", telde de site verder.

Ook voor alternatieve geneeswijzen wordt de vergoeding magerder. "Mensen die in 2025 een dekking van 500 euro of meer nodig hebben, kunnen kiezen uit slechts twintig polissen, terwijl dat er in 2024 nog 24 waren. Bovendien daalt de maximale vergoeding aanzienlijk."

De ontwikkelingen kunnen volgens de site "leiden tot financiële problemen voor mensen die afhankelijk zijn van uitgebreide zorg."