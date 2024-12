Dakloosheid in VS in een jaar gestegen met 18 procent

WASHINGTON (ANP/RTR) - De dakloosheid in de Verenigde Staten is tussen 2023 en 2024 met een record van 18 procent gestegen, meldt het Amerikaanse ministerie van Volkshuisvesting en Stedelijke Ontwikkeling. De stijging is te wijten aan factoren als onbetaalbare huisvesting, hoge inflatie, institutioneel racisme, natuurrampen en stijgende immigratie.

In totaal waren 771.480 mensen, ongeveer 23 op elke 10.000 mensen in de VS, dakloos. Zo'n 150.000 daarvan waren kinderen onder de achttien jaar, blijkt uit de gegevens van het ministerie. Tussen 2022 en 2023 was de totale dakloosheid nog met 12 procent gestegen.

Tussen 2023 en 2024 vormden kinderen onder de achttien jaar de leeftijdsgroep die de grootste toename in dakloosheid ervoer, met een stijging van 33 procent. Zwarte mensen, die 12 procent van de totale Amerikaanse bevolking uitmaken, vertegenwoordigden 32 procent van alle daklozen.