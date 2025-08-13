ECONOMIE
Advocaat: 'Erasmusschutter' hoort niet in gevangenis thuis

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 14:23
DEN HAAG (ANP) - Fouad L., bekend geworden als de Erasmusschutter, hoort niet in de gevangenis thuis, maar moet behandeld worden. Dat vindt zijn advocaat, Theo Hiddema. De rechtbank in Rotterdam legde L. in februari een levenslange gevangenisstraf op. Volgens Hiddema heeft de rechtbank in het vonnis "gekunsteld toegeredeneerd" naar die straf. Dit zei de raadsman woensdag bij het gerechtshof in Den Haag, waar een eerste inleidende zitting van L.'s zaak in hoger beroep plaatsvond.
L. (34) tekende beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank omdat hij het niet eens is met de opgelegde straf. Ook het Openbaar Ministerie is in hoger beroep. Het OM had dertig jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist. Hiddema is L.'s nieuwe advocaat.
Geneeskundestudent L. schoot op 28 september 2023 in Rotterdam zijn buurmeisje Romy (14), haar moeder Marlous (39) en geneeskundedocent Jurgen Damen (43) dood. De moorden zouden zijn gepleegd uit wraak, omdat L. geen artsendiploma kreeg.
