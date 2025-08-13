Zieke Vollering zegt af voor Ronde van Romandië

HUÉMOZ (ANP) - Demi Vollering heeft zich teruggetrokken voor de Ronde van Romandië, de driedaagse rittenkoers in Zwitserland die vrijdag begint. De organisatie van de wielerkoers meldt dat de Nederlandse renster van FDJ-Suez zich wegens ziekte heeft afgemeld.

Vollering won de koers twee jaar geleden, anderhalve maand nadat ze de Tour de France op haar naam had geschreven. Vorig jaar eindigde de Zuid-Hollandse als tweede achter haar toenmalige ploeggenote Lotte Kopecky. De Belgische staat ook niet op de deelnemerslijst.

Vollering heeft vooralsnog geen wedstrijden meer op haar programma tot de WK in Rwanda, waar ze zowel op de individuele tijdrit als in de wegrace uitkomt.