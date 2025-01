Afgelopen jaar 10.500 fatbikes in beslag genomen, ook meer boetes

DEN HAAG (ANP) - Afgelopen jaar zijn 10.500 fatbikes in beslag genomen, bevestigt een politiewoordvoerder na berichtgeving van het AD. Ook verdubbelde het aantal boetes voor fatbikerijders.

De woordvoerder kan niet zeggen hoeveel boetes zijn uitgedeeld. Ook is niet bekend hoeveel van de e-bikes met dikke banden in 2023 werden afgepakt. Volgens de woordvoerder waren het er toen "een stuk minder" dan afgelopen jaar.

Sinds halverwege vorig jaar zijn alle 250 rollerbanken die kunnen controleren of elektrische fietsen harder kunnen dan toegestaan in gebruik. Dat dit nu getest kan worden, heeft volgens de woordvoerder "zeker bijgedragen" aan de stijging van het aantal in beslag genomen fatbikes en uitgedeelde boetes.