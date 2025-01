GAZA-STAD (ANP/AFP) - Hamas heeft een Israëlische gijzelaar vrijgelaten, de vrouwelijke militair Agam Berger. Ze is overgedragen aan een team van het Internationale Comité van het Rode Kruis (ICRC), dat bij de overdracht helpt.

Later op de dag worden naar verwachting nog twee Israëlische en vijf Thaise gijzelaars vrijgelaten. Israël zal later op de dag in ruil 110 Palestijnse gevangenen vrijlaten.