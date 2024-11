Afsluitende bijdrage Nederland voor herdenkingscentrum Srebrenica

DEN HAAG (ANP) - Nederland geeft 1 miljoen euro aan het herdenkingscentrum in Bosnië voor de volkenmoord in Srebrenica. De compensatie voor slachtoffers is afgelopen zomer afgerond, maar het kabinet besloot tot een afsluitende bijdrage.

Srebrenica zal altijd een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis blijven, schrijven defensieminister Ruben Brekelmans en buitenlandminister Caspar Veldkamp aan de Tweede Kamer. Bosnische Serviërs pleegden in 1995 een genocide in de moslimenclave, terwijl Nederlandse blauwhelmen die moesten beschermen.

Nabestaanden van de omgekomen Bosniërs konden sinds 2019 bij een onafhankelijke commissie aanspraak maken op een schadevergoeding. Die regeling is nu afgelopen. Er zijn 8135 verzoeken binnengekomen. Daarvan zijn er 2374 gehonoreerd, melden de twee ministers. In totaal is er ruim 25 miljoen euro uitgekeerd aan nabestaanden van 612 slachtoffers.

Het Memorial Centre in het dorp Potočari, het dorp in de enclave waar Dutchbat was gelegerd, krijgt nog een bijdrage zodat het kan blijven werken aan "herinnering, herdenking en verzoening". De compensatiecommissie had het kabinet opgeroepen om te helpen bij de "nazorg voor de brede gemeenschap van nabestaanden" om de genocide te verwerken.