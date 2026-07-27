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Agent uit India met AK-47 gaat viraal en wordt geschorst

Samenleving
door anp
maandag, 27 juli 2026 om 11:44
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NEW DELHI (ANP/RTR) - De Indiase politie heeft een agent geschorst die een AK-47-geweer afvuurde tijdens demonstraties. Daarvan waren beelden op internet verschenen.
In een filmpje is te zien dat de politieman richting een groep betogers rent in Siwan. Hij lijkt daarbij in de lucht te schieten, waarbij voor zover bekend niemand gewond raakte. Het voorval kreeg landelijk aandacht en de oppositie eiste maatregelen.
Een hoge politiefunctionaris erkent dat het is misgegaan en noemt het gebruik van het wapen niet te rechtvaardigen. "Hij heeft het verkeerd gebruikt, omdat het om studenten ging. Dat was nergens voor nodig. Daarom is hij geschorst."
De politie wordt al langer achtervolgd door beschuldigingen van overmatig gebruik van geweld tijdens recente jongerenprotesten. Die volgden op het lekken van een toelatingsexamen. Na wekenlange onrust nam afgelopen weekend de minister van Onderwijs ontslag.
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