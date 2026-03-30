Breda schiet COA te hulp met tijdelijke noodopvang 500 mensen

BREDA (ANP) - Breda schiet opvanginstantie COA te hulp met een tijdelijke noodopvang voor maximaal vijfhonderd asielzoekers. De opvang wordt ingericht in evenementenlocatie Breepark, aan de rand van de Brabantse stad.

De eerste mensen worden komende woensdag verwacht. In april is de locatie beschikbaar, maar in mei en juni niet. Dan staan er al grote evenementen op de planning en die gaan niet samen met de opvang van asielzoekers.

In juli en augustus mag het Centraal Orgaan opvang asielzoekers de opvanglocatie opnieuw in gebruik nemen. Het gaat om een "sobere opvang" met bedden, eten en gemeenschappelijke sanitaire voorzieningen. Ook is er een gemeenschappelijke recreatieruimte.

"Breda wil haar verantwoordelijkheid nemen en andere gemeenten niet in de kou laten staan", laat de gemeente weten. Die wil specifiek gemeenten als Ter Apel, Hardenberg en Epe helpen.