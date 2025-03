Amerikaanse gezant Witkoff in Moskou voor gesprek over bestand

MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - De speciale gezant van de Amerikaanse president Donald Trump, Steve Witkoff, is met een delegatie in Moskou aangekomen voor gesprekken over een staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne.

Hij ontmoet volgens Russische media de Russische president Vladimir Poetin met het Amerikaanse voorstel om de wapens dertig dagen neer te leggen.

Oekraïne is akkoord gegaan, maar Rusland zou nog voorwaarden stellen. Volgens een topfunctionaris in het Kremlin is het voorstel van de VS in het voordeel van Oekraïne, omdat de Oekraïense troepen worden teruggedrongen en een adempauze kunnen gebruiken om op krachten te komen.