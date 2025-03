Wielrenner Van den Berg (26) stopt om gezondheidsredenen

PARIJS (ANP) - Lars van den Berg (26) stopt om gezondheidsredenen met wielrennen. Dat meldt zijn ploeg Groupama-FDJ via X. De Nederlander raakte in februari vorig jaar op de fiets even buiten bewustzijn en kwam sindsdien niet meer in actie.

"Met groot verdriet melden wij dat Lars van den Berg om gezondheidsredenen zijn professionele wielercarrière beëindigt. Lars was vier seizoenen lang een steunpilaar en heeft met zijn toewijding, professionaliteit en teamgeest zijn stempel op het team gedrukt", meldt zijn Franse ploeg.

Van den Berg raakte vorig jaar februari tijdens de Faun-Ardèche Classic even buiten bewustzijn en kwam vervolgens ten val. Sindsdien werkte hij aan zijn herstel.