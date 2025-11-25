Amerikaanse topfiguur spreekt Russen in Abu Dhabi over Oekraïne

WASHINGTON (ANP/RTR) - Een topman van het Amerikaanse ministerie van Defensie, Dan Driscoll, spreekt in Abu Dhabi met een Russische delegatie over de voortgang van het vredesplan van president Donald Trump voor Oekraïne. Volgens anonieme bronnen in Washington sprak hij maandag met Russen en wordt dinsdag verder gepraat.

Driscoll zou in Abu Dhabi ook Oekraïense functionarissen ontmoeten. De regering heeft de civiele topman in het Pentagon naar onder meer Kyiv gestuurd om instemming te winnen voor het vredesplan van 28 punten.