ANWB zag dit jaar 8 procent meer files op Nederlandse wegen

DEN HAAG (ANP) - De filezwaarte (de lengte maal de duur van de file) op de Nederlandse wegen is in 2024 met 8 procent gestegen ten opzichte van 2023, meldt de ANWB op basis van verkeersdata van TomTom. Hoewel het in de eerste helft van het jaar iets rustiger was, leidden de zomer- en najaarsmaanden volgens de ANWB tot "aanzienlijk meer files". Volgens de ANWB komt de stijgende verkeersdrukte vooral door de bevolkingsgroei en de toename van het aantal voertuigen op de weg.

Opvallend is dat er overdag fors meer files stonden dan vorig jaar, een stijging van 18 procent. Vooral op woensdag en donderdag was het volgens de ANWB veel drukker, met een toename van respectievelijk 40 en 25 procent. In de weekenden was er door de vele wegwerkzaamheden ook veel meer vertraging, volgens de ANWB 45 procent meer in vergelijking met 2023. Tijdens de ochtend- en avondspits nam de filezwaarte met 6 procent toe.

Volgens de ANWB doet het fileprobleem zich in steeds meer regio's voor. In alle provincies nam de filezwaarte toe, behalve in het noorden. In de drukste provincies van het land is een wisselend beeld zichtbaar. In Zuid-Holland nam de filezwaarte toe met ruim 3 procent, in Noord-Brabant daalde die juist met 3 procent.