Archeologen vinden nog twee slachtoffers Pompeï

ROME (ANP/RTR) - Archeologen hebben in Pompeï de skeletten van nog eens twee slachtoffers gevonden. De oude Italiaanse stad werd bijna 2000 jaar geleden getroffen door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius.

Een vrouw en een man zijn gevonden in een kleine, geïmproviseerde slaapkamer in een woning die op het moment van de uitbarsting werd verbouwd. De vrouw lag op bed met sieraden en gouden, zilveren en bronzen munten. De man lag aan het uiteinde van het bed.

Onderzoekers denken dat de slachtoffers hun toevlucht hadden gezocht in het kleine kamertje. Ze kwamen vast te zitten door stenen die voor de deur neerkwamen en werden daarna bedolven door lava.

Pompeï was ooit een florerende stad met ongeveer 13.000 inwoners. De stad en omgeving werden in 79 na Christus bedolven onder vulkanische as. Door de uitbarsting van de Vesuvius vielen circa 3000 doden. Door de as zijn veel gebouwen en slachtoffers goed bewaard gebleven. Pompeï werd in de zestiende eeuw teruggevonden. Archeologen doen er nog altijd nieuwe vondsten.