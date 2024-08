DEN HAAG (ANP) - Joost Klein is "ontzettend blij en opgelucht" dat het onderzoek naar het vermeende geweldsincident tijdens het Eurovisie Songfestival is stopgezet. Dat heeft zijn manager laten weten aan het ANP. De zanger werd dit jaar gediskwalificeerd, omdat hij een dreigende beweging zou hebben gemaakt naar een medewerkster. Maandag deelde het OM in Zweden dat er niet voldoende bewijs is.