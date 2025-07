Topman TotalEnergies: Europa kan vanaf 2028 zonder Russisch gas

Vanaf 2028 kan Europa het zonder Russisch gas stellen, doordat er in de Verenigde Staten en Qatar volop nieuwe exportinstallaties voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) worden gebouwd. Dat zei Patrick Pouyanné, topman van het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies.

"Dankzij de projecten die daar nu in aanbouw zijn, kunnen we de Europese bevoorrading ook zonder Russisch lng garanderen", stelt Pouyanné.

Als het aan de Europese Commissie ligt, stopt de Europese Unie eind 2027 met de invoer van Russische olie en gas. EU-lidstaten mogen daarvoor vanaf januari 2026 geen nieuwe contracten sluiten. Kortlopende contracten moeten uiterlijk juni 2026 worden ontbonden. De Commissie heeft daartoe vorige maand een wetsvoorstel ingediend.

Hoewel Rusland niet langer de grootste gasleverancier van Europa is, voorziet het nog steeds in bijna 20 procent van de Europese vraag. TotalEnergies haalt op dit moment lng uit zowel de VS als Rusland naar Europa.