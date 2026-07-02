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Artsen ervaren druk door toenemende normalisering van euthanasie

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 18:41
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DEN HAAG (ANP) - Artsen ervaren steeds meer druk van patiënten en hun naasten doordat euthanasie steeds vaker als een normale manier van sterven wordt gezien. Dat komt naar voren uit een rapport over de oorzaken van de stijging in euthanasiemeldingen. Volgens de onderzoekers hebben patiënten er steeds meer moeite mee als een arts een verzoek om euthanasie afwijst. Juist dat kan ertoe leiden dat artsen terughoudender worden met het uitvoeren van euthanasie.
De wet toetsing levensbeëindiging, waarmee mensen hulp bij zelfdoding kunnen aanvragen, is gestoeld op de beginselen van "barmhartigheid, beschermwaardigheid van het leven en autonomie." Onderzoekers zien een verschuiving in die balans waarin autonomie steeds belangrijker wordt voor patiënten.
Volgens Els van Wijngaarden, hoofdonderzoeker en zorgethicus aan Radboudumc, denken mensen steeds vaker dat zij recht hebben op euthanasie, terwijl dit niet zo is. "Euthanasie blijft gelden als bijzonder medisch handelen. Veel artsen ervaren de uitvoering als moreel zwaar, emotioneel belastend en tijdsintensief."
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