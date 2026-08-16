Met deze simpele truc werkt je autosleutel van veel grotere afstand

Je bent je auto kwijt in de parkeergarage of je weet niet zeker of hij op slot is. Dan is er een handige truc die voorkomt dat je helemaal terug moet lopen of lang moet zoeken.

Het is heel simpel: houd de autosleutel tegen je hoofd aan. Daardoor wordt het signaal versterkt. En het werkt echt. Dat komt door het water in je hoofd dat interacteert met de elektromagnetische golven die de sleutel uitzendt.

Brein als versterker

Je hoofd bestaat voor 80 procent uit water, legt professor Roger Bowley van de Universiteit van Nottingham uit op YouTube. Door een mechanisme dat oscillatie heet - de watermoleculen met een positieve lading bewegen de ene kant op en die met negatieve deeltjes de andere kant - worden de elektromagnetische golven via je hoofd versterkt en reiken ze verder.

Een fles water werkt ook, maar die heb je niet altijd bij je en je hoofd wel.

Bekijk hier de uitleg: