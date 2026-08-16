Hoeveel rusthartslag is normaal voor jouw leeftijd? Dit zeggen de cijfers

Hardlopers en fietsers turen na iedere training naar hun tempo en kilometers. Terwijl er één getal is dat minstens zoveel over je gezondheid vertelt en dat je nauwelijks hoeft te verdienen: je rusthartslag. De cijfers zijn verrassend stabiel, maar de nuances zitten in de uitzonderingen.

Wat een normale rusthartslag is

Je rusthartslag is het aantal keer dat je hart per minuut klopt terwijl je volledig ontspannen bent — liggend op de bank, achter je bureau of net wakker in bed. Bij volwassenen ligt die waarde meestal tussen de 60 en 100 slagen per minuut. Dat is een brede marge, en dat is expres: je hartslag hangt af van conditie, leeftijd, slaap, stress, koffie, medicatie en zelfs de temperatuur in de kamer.

"Je kunt je hart een beetje zien als een auto waarbij zuurstof in je bloed te vergelijken is met benzine. Hoe sneller je rijdt, hoe meer benzine je nodig hebt."

Waar je binnen die marge zit, zegt vaak meer dan of je erin zit. Een efficiënt hart heeft aan minder slagen genoeg om hetzelfde bloedvolume rond te pompen — vandaar dat duursporters vaak onderaan de bandbreedte zitten en soms flink daaronder.

De cijfers per leeftijd

De officiële Nederlandse referentiewaarden lopen als volgt:

Pasgeboren baby's: 120 tot 170 slagen per minuut

Jonger dan 1 jaar: 110 tot 160

1 tot 2 jaar: 100 tot 150

3 tot 5 jaar: 90 tot 140

6 tot 8 jaar: 70 tot 130

9 tot 12 jaar: 65 tot 120

Ouder dan 12 jaar en volwassenen: 60 tot 100

Opvallend: vanaf ongeveer je twaalfde blijft de bandbreedte hetzelfde. Leeftijd verschuift die 60–100 dus niet. Wat wél verschuift is je positie erbinnen — en dat wordt vooral bepaald door hoe fit je bent.

Wanneer je hartslag laag mag zijn

Onder de 60 slagen per minuut heet officieel bradycardie. Bij goed getrainde sporters is dat geen probleem: een sterkere hartspier pompt per slag meer bloed rond en hoeft dus minder vaak samen te trekken. Marathonlopers en wielrenners zitten regelmatig tussen de 40 en 50 slagen per minuut, en tijdens de slaap kan die waarde nóg lager zakken.

"Voel je je goed? Dan is er niks aan de hand."

Zonder klachten hoef je met een lage hartslag niets. Kloppen er wél dingen niet — duizeligheid, flauwvallen, hardnekkige vermoeidheid, concentratieproblemen — dan is dat het moment om je huisarts te bellen.

Wanneer je hartslag te hoog is

Boven de 100 slagen per minuut in rust heet tachycardie. Kortdurend geen ramp: inspanning, koorts, koffie, stress of een woede-uitbarsting jagen je hart tijdelijk op en dat zakt vanzelf. Structureel hoog in rust zonder verklaring is een ander verhaal. Een aanhoudend hoge rusthartslag zonder duidelijke oorzaak kan wijzen op een hartritmestoornis en verdient een controle door de huisarts, ook zonder klachten.

Zo meet je jezelf goed

Het meest betrouwbare moment is direct na het wakker worden, terwijl je nog in bed ligt — vóór koffie, telefoon of nieuws. Voel de slagader aan de binnenkant van je pols of naast je luchtpijp in je nek, tel vijftien seconden en vermenigvuldig met vier. Een sporthorloge werkt ook, mits je stil bent.

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