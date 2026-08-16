Vijf centimeter. Meer verschil zit er niet tussen de kleine tas die je bij KLM gratis onder je stoel mag schuiven en die van easyJet — en toch bepaalt het het verschil tussen instappen en 70 euro betalen.

Wie denkt dat de prijsvechters streng zijn en de traditionele maatschappijen ruimhartig, komt bij deze vier van een koude kermis thuis: KLM's goedkoopste ticket geeft je nul kilo ruimbagage, easyJet laat als enige een tas van 45 bij 36 centimeter gratis mee, en TUI schrapte sinds eind maart de grote handbagage uit het losse vliegticket. De maatvoering die jou geld kost, staat verderop.

Kleine tas: gratis, maar niet overal even groot

Bij alle vier de maatschappijen mag er altijd één kleine tas gratis mee de cabine in — het zogenoemde persoonlijke item dat onder de stoel voor je past. Maar wat "klein" is, verschilt.

KLM: maximaal 40 x 30 x 15 cm.

TUI fly: maximaal 40 x 30 x 20 cm.

Transavia: maximaal 40 x 30 x 20 cm.

easyJet: maximaal 45 x 36 x 20 cm, tot 15 kg.

EasyJet is dus fors ruimhartiger dan de rest. Wie bij KLM met een tas van 40 x 30 x 20 cm boardt, zit al vijf centimeter boven de norm — precies het formaat dat bij TUI en Transavia zonder morren mag.

"Everyone can bring one small under seat cabin bag per person on board for free."

Grote handbagage: bij KLM en easyJet vaak inbegrepen, bij TUI en Transavia niet

De echte scheidslijn zit bij de grotere handbagage — de trolley die in het vak boven de stoel gaat.

KLM: 55 x 35 x 25 cm, samen met de kleine tas maximaal 12 kg in Economy en Premium Comfort, 18 kg in Business. Inbegrepen bij Light, Standard en Flex; niet bij Basic.

easyJet: 56 x 45 x 25 cm. Alleen inbegrepen bij het Inclusive Plus-tarief of het easyJet Plus-lidmaatschap. Bijboeken kan vanaf £5,99, dan krijg je er Speedy Boarding bij.

TUI fly: 55 x 40 x 20 cm, maximaal 10 kg. Boek je vóór 30 maart 2026, dan zit hij nog in je ticket. Boek je erna een losse vliegstoel, dan is de grote handbagage optioneel bijboeken. Bij een pakketreis en bij vluchten naar onder meer Curaçao, Aruba, Bonaire, Jamaica, de Dominicaanse Republiek, Mexico en Tanzania blijft hij standaard inbegrepen.

Transavia: 55 x 40 x 25 cm, samen met de kleine tas maximaal 10 kg. Alleen inbegrepen bij het Smart- of Max-pakket. Bij het basistarief moet je hem bijboeken.

Sinds mei 2025 hanteert Transavia bewust de ruimere maat 55 x 40 x 25 cm, zodat een trolley van 55 x 40 x 20 cm én een van 55 x 35 x 25 cm allebei in dezelfde sizer passen. Prettig — maar dat betekent niet dat een KLM-koffer van 55 x 35 x 25 cm automatisch bij easyJet past, en omgekeerd al helemaal niet.

"Iedereen mag altijd één kleine tas gratis mee onder de stoel. De vraag is: hoe groot is die tas volgens de maatschappij van jouw ticket?"

Ruimbagage: kilo's, koffers en de prijs bij de gate

De echte pijnpunten ontstaan meestal bij het inchecken.

KLM: bij Standard en Flex zit één koffer inbegrepen tot 158 cm gemeten (lengte + breedte + hoogte, inclusief wielen en handvatten) en maximaal 23 kg. Bij Basic en Light is er niets standaard inbegrepen.

easyJet: geen ruimbagage inbegrepen bij de standaardtarieven; koffers boek je apart bij.

TUI fly: maximaal 32 kg per koffer, meerdere stukken zijn toegestaan, en het totaal mag binnen één boeking worden herverdeeld. Voor Europese en mediterrane bestemmingen kost 20 kg bijboeken vanaf 32 euro; op verre bestemmingen vanaf 37 euro. Voor baby's tot twee jaar zit tien kilo ruimbagage gratis inbegrepen.

Transavia: maximaal 5 stuks tot in totaal 50 kg per persoon en maximaal 32 kg per stuk. Vooraf boeken kost tussen circa 30 en 87 euro afhankelijk van gewicht en route; op de luchthaven bijkopen kost tussen 30 en 122 euro. Extra kilo's aan de balie: 15 euro per kilo.

"Het maximale gewicht is 32 kg per stuk. Als je met meerdere passagiers binnen één boeking reist, mag je het totale bagagegewicht verdelen."

Wat het kost als je bij de gate wordt betrapt

De echte verrassing zit meestal in de laatste minuut vóór het instappen. Transavia rekent bij de gate een toeslag van vanaf 70 euro voor bagage die niet aan de regels voldoet. TUI vraagt 50 euro voor bagage die groter is dan 55 x 40 x 20 cm en alsnog het ruim in moet. Bij easyJet gaat te grote handbagage automatisch het ruim in en worden kosten in rekening gebracht — die vermeldt easyJet niet op de bagagepagina zelf. KLM verkoopt handbagage tot vier uur vóór vertrek via My Trip, maar wie zonder geboekte handbagage bij de gate verschijnt, riskeert dat de tas alsnog wordt ingecheckt tegen ruimbagagetarief.

Overzichtstabel

Maatschappij Kleine tas Grote handbagage Gewicht handbagage Ruimbagage per stuk KLM 40 x 30 x 15 cm 55 x 35 x 25 cm 12 kg (18 kg Business) 158 cm gemeten, 23 kg easyJet 45 x 36 x 20 cm, 15 kg 56 x 45 x 25 cm Niet vermeld Niet inbegrepen bij standaardtarief TUI fly 40 x 30 x 20 cm 55 x 40 x 20 cm 10 kg Tot 32 kg Transavia 40 x 30 x 20 cm 55 x 40 x 25 cm 10 kg totaal Tot 32 kg, max 50 kg totaal

Zo voorkom je een boete van 70 euro

Meet en weeg je koffer thuis, met wielen en handvatten. Onthoud dat de kleine tas altijd meetelt in het gewichtsplafond bij KLM, TUI en Transavia — dus die volle laptoptas van vijf kilo eet mee van je trolley-gewicht. Bij Transavia en TUI kun je grote handbagage alleen bijboeken tot het moment dat je incheckt; wie bij de gate opeens met een tweede tas verschijnt, betaalt fors meer dan online. En bij easyJet: reserveer een grote cabinetas alleen als je hem echt nodig hebt, want zonder Speedy Boarding raakt hij bij een vol vliegtuig alsnog het ruim in.

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