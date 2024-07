Australië: Rusland moet zich verantwoorden voor neerhalen MH17

CANBERRA (ANP/AFP) - Rusland moet zich verantwoorden voor het neerhalen van de MH17 tien jaar geleden boven Oekraïne. Dat zei de Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong woensdag.

"Australië zal zich niet van zijn inzet laten afbrengen om van Rusland verantwoording af te dwingen", zei de minister tegen nabestaanden en waardigheidsbekleders op een herdenkingsdienst in het Parlement in Canberra. Tijdens deze dienst werden de namen van de 38 Australische slachtoffers voorgelezen.

Bij het neerhalen van de MH17 kwamen alle 298 inzittenden om het leven, onder wie 196 Nederlanders.

In Nederland zijn in november 2022 drie bevelhebbers die in Oost-Oekraïne waren ten tijde van de ramp bij verstek veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor hun rol bij het neerhalen van het vliegtuig. Net als Australië wil ook Nederland dat het daar niet bij blijft en dat Rusland zich verantwoordt.