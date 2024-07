Nikki Haley hengelt naar mensen die Trump niet helemaal steunen

MILWAUKEE (ANP) - De Republikeinse Partij moet openstaan voor mensen die een ander gedachtegoed hebben. Dat zei voormalig presidentskandidate Nikki Haley op de Republikeinse conventie in Milwaukee. "We moeten niet alleen onze eenheid bewaren, maar ook groeien. We zijn zo veel beter als we groter zijn."

Volgens Haley is de Democratische Partij onder president Biden te veel naar links opgeschoven en moet de Republikeinse Partij open staan voor voormalige tegenstanders, ook al zijn die het niet 100 procent eens met de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump. "We moeten onze meningsverschillen aan de kant zetten."

Haley was aanvankelijk niet uitgenodigd voor de conventie omdat ze als kritisch ten opzichte van Trump te boek stond. Toen ze in maart afzag van haar kandidatuur, daagde ze hem uit om de stemmen van haar aanhangers "te verdienen". Pas een maand geleden verklaarde ze dat ze achter hem stond. Een paar dagen geleden nog maar besloten de Republikeinen haar toch toe te laten als spreker op de conventie.