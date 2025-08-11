Australië zal staat Palestina in september erkennen

SYDNEY (ANP/RTR) - Australië zal de staat Palestina officieel erkennen in september tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Dat heeft premier Anthony Albanese maandag bekendgemaakt. "Totdat de Israëlische en Palestijnse staatssoevereiniteit permanent is, kan vrede alleen tijdelijk zijn", zei Albanese tegen verslaggevers.

Ook Nieuw-Zeeland overweegt Palestina als staat te erkennen, zei minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters maandag. Volgens Peters zal het kabinet van premier Christopher Luxon in september een formeel besluit nemen over de erkenning.

Eind juli riepen vijftien landen tijdens een internationale conferentie in New York over de tweestatenoplossing op tot het erkennen van de staat Palestina. De meeste landen moeten dat echter zelf nog doen, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. Frankrijk, Canada en Portugal maakten eerder al bekend de Palestijnse staat waarschijnlijk in september te erkennen.