ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Australië zal staat Palestina in september erkennen

Samenleving
door anp
maandag, 11 augustus 2025 om 6:16
anp110825034 1
SYDNEY (ANP/RTR) - Australië zal de staat Palestina officieel erkennen in september tijdens de Algemene Vergadering van de VN. Dat heeft premier Anthony Albanese maandag bekendgemaakt. "Totdat de Israëlische en Palestijnse staatssoevereiniteit permanent is, kan vrede alleen tijdelijk zijn", zei Albanese tegen verslaggevers.
Ook Nieuw-Zeeland overweegt Palestina als staat te erkennen, zei minister van Buitenlandse Zaken Winston Peters maandag. Volgens Peters zal het kabinet van premier Christopher Luxon in september een formeel besluit nemen over de erkenning.
Eind juli riepen vijftien landen tijdens een internationale conferentie in New York over de tweestatenoplossing op tot het erkennen van de staat Palestina. De meeste landen moeten dat echter zelf nog doen, waaronder Australië en Nieuw-Zeeland. Frankrijk, Canada en Portugal maakten eerder al bekend de Palestijnse staat waarschijnlijk in september te erkennen.
Vorig artikel

Hoe snel val je 5, 15 of 20 kilo af met een “afvalspuit”

Volgend artikel

Mick van Wely weg bij De Telegraaf na grensoverschrijdend gedrag

POPULAIR NIEUWS

anp 417615254

Hoeveel is teveel? Dit zijn de dodelijke doses water, zout, aspirine, cafeïne, nicotine en nog veel meer

ANP-478871420

VVD onder leiding van Yeşilgöz op weg naar historische nederlaag

ANP-531894488

Dagje strand wordt duur betaald: ’Telefoon maakt ongemerkt verbinding met satelliet op zee’

b3d20bb0-ca8c-11e2-8b40-512ea63cc0b1_web_scale_0

Zijn tattoos kankerverwekkend? Dit zegt de wetenschap

shutterstock_2359545129

Waarom Duitsers hard willen blijven rijden op de Autobahn

ANP-519250990

Waarom je jeugdherinneringen vaak niet kloppen