Auto rijdt in op voetgangers in Britse stad Derby

Samenleving
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 11:00
DERBY (ANP/AFP) - Meerdere mensen zijn zaterdagavond zwaargewond geraakt toen een auto inreed op voetgangers in de Britse stad Derby. De politie heeft een man gearresteerd.
Rond 21.30 uur (lokale tijd) meldde de politie van Derby op sociale media dat een zwarte Suzuki Swift meerdere mensen had geraakt nabij het stadscentrum. Kort na het incident werd een auto door politieagenten gestopt en werd de bestuurder gearresteerd. De man van in de 30 zit nog in hechtenis.
De gewonden werden ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel, waarna ze naar het ziekenhuis werden gebracht. De politie spreekt over zeven personen met verwondingen die "ernstig zijn, maar niet levensbedreigend".
De politie kan nog niet zeggen waarom is ingereden op voetgangers. Dat wordt nog onderzocht. De bestuurder wordt verdacht van poging tot moord, gevaarlijk rijgedrag en andere strafbare feiten.
