Verstappen is plezier kwijt: nadenken over toekomst in Formule 1

Sport
door anp
zondag, 29 maart 2026 om 10:17
SUZUKA (ANP) - Max Verstappen heeft het niet naar zijn zin in de Formule 1 en gaat de komende "weken en maanden" nadenken over zijn toekomst. "Ik heb dingen uit te zoeken over wat ik precies wil", zei hij na afloop van de Grote Prijs van Japan bij Viaplay. "Het moet wel leuk blijven. Het is niet alleen Formule 1 in het leven, er zijn meer dingen die we kunnen doen", aldus de viervoudig wereldkampioen.
Het is bekend dat Verstappen zich niet prettig voelt bij de nieuwe technische regels in de Formule 1. Hij gruwt van de halfelektrische auto's, waarbij hij constant moet controleren of zijn batterij nog genoeg power heeft. Daar komen de problemen met de bestuurbaarheid van zijn Red Bull nog eens bij. Er zat voor hem niet meer in dan de achtste plaats op het circuit van Suzuka, waar hij de vorige vier jaar de grand prix had gewonnen. "Ik was blij dat de race was afgelopen. Ik heb echt de ronden zitten aftellen. Je kunt gewoon niet fatsoenlijk inhalen met deze auto's."
