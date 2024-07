Axios: senaatsleider staat open voor andere kandidaat dan Biden

WASHINGTON (ANP) - De leider van de Democratische meerheid in de Amerikaanse senaat, Chuck Schumer, heeft belangrijke donoren persoonlijk laten weten dat hij openstaat voor een andere Democratische presidentskandidaat dan president Joe Biden. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios.

In het openbaar beperkt Schumer zich doorgaans tot de woorden "I am with Joe", als hij gevraagd wordt naar Bidens kandidatuur. Maar achter de schermen heeft Schumer de afgelopen twaalf dagen geluisterd naar de ideeën en suggesties van Democratische donoren over de nabije toekomst van de partij, zeiden drie mensen uit Schumers omgeving tegen Axios.

Schumer heeft niet aangegeven wie een meer levensvatbare kandidaat zou kunnen zijn dan Biden, een man met wie hij twintig jaar in de senaat heeft samengewerkt.

Eerder op woensdag werd Peter Welch de eerste Democratische senator die Biden opriep zich als kandidaat terug te trekken. De senator namens Vermont deed dit in een opiniestuk in The Washington Post.