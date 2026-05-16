België eist stemming over songfestival, anders geen deelname

Samenleving
door anp
zaterdag, 16 mei 2026 om 22:17
WENEN (ANP) - De Vlaamse omroep VRT wil dat de omroepen die zijn aangesloten bij de European Broadcasting Union (EBU) gaan stemmen over welke landen mogen meedoen aan het Eurovisie Songfestival. Ook wil de Vlaamse zender een duidelijke stellingname tegen oorlog en geweld. Als dat niet gebeurt, stuurt België volgend jaar geen kandidaat.
"Vandaag is de kans klein dat VRT volgend jaar een artiest afvaardigt", zegt een woordvoerster van de VRT op de site van de omroep. "We verwachten van de EBU een krachtig signaal tegen oorlog en geweld en voor respect voor de mensenrechten. Dat zijn de waarden die het festival moeten verbinden, en vandaag raken die te veel ondergesneeuwd." De omroep ziet "geen enkel teken" dat de EBU de bezorgdheid van de VRT serieus neemt.
Nederland doet dit jaar niet mee, omdat Israël wel meedoet. Het was al bekend dat de VRT op één lijn met Nederland ligt. In december had de omroep gezegd dat de EBU "de ogen weigert te openen voor het aanhoudende menselijke leed in Gaza".
Het ene jaar stuurt de VRT voor België een inzending, het andere jaar de Franstalige RTBF. Die omroep heeft besloten dit jaar wel een deelnemer af te vaardigen.
