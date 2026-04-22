8 vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker

Maagkanker , ook bekend als maagcarcinoom, is een aandoening waarbij abnormale cellen ongecontroleerd groeien in de maag. Het vroegtijdig herkennen van de symptomen kan cruciaal zijn voor de diagnose en behandeling. Hier zijn acht vroege waarschuwingssignalen voor maagkanker, zoals uiteengezet door algemeen chirurg Daniel Joyce:

1. Opgeblazen gevoel: Dit kan ervaren worden als een vol en strak gevoel in de maag. Maagkanker kan de wand van de maag rigide maken en de capaciteit om voedsel op te slaan verminderen. In gevallen waarbij de kanker zich verspreidt naar het buikvlies, kan dit leiden tot een ophoping van vocht in de buikholte, wat resulteert in excessief opgeblazen gevoel.

2. Brandend maagzuur: Hoewel brandend maagzuur een veelvoorkomend symptoom is, vooral na het eten van bepaalde voedingsmiddelen, kan aanhoudend brandend maagzuur dat niet verdwijnt met antacida of andere medicijnen reden tot zorg zijn.

3. Misselijkheid en braken: Een groei die de uitgang van de maag blokkeert, kan leiden tot misselijkheid en zelfs braken. Voedsel en vloeistoffen kunnen hun weg naar de dunne darm niet vinden, wat leidt tot deze symptomen[1].

4. Een algemeen gevoel van ongemak: Dit kan een vaag gevoel zijn dat er iets niet klopt, mogelijk als gevolg van de verspreiding van maagkanker naar het buikvlies. Dit kan aanvoelen als opgeblazenheid of een zwaar gevoel in de buik.

5. Onverwacht gewichtsverlies: Als gevolg van andere symptomen zoals misselijkheid, braken en opgeblazen gevoel, kunt u minder vaak eten om niet ziek te worden, wat leidt tot onbedoeld gewichtsverlies[1].

6. Vermoeidheid: Dit kan het gevolg zijn van langzaam bloedverlies, wat samen met onverwacht gewichtsverlies een teken van kanker kan zijn. Bloedverlies kan ook leiden tot bloedarmoede, een laag aantal rode bloedcellen, wat waarschijnlijk de bron van uw uitputting is[1].

7. Vol gevoel: Je voel je vol, zelfs na het eten van slechts een kleine hoeveelheid voedsel. Dit staat bekend als "vroegtijdige verzadiging" en kan ertoe leiden dat u niet in staat bent een volledige maaltijd te eten zonder vol te raken[1].

8. Veranderingen in de stoelgang: Hoewel minder vaak voorkomend, kan een zeer langzame bloeding leiden tot een verandering in de kleur van de ontlasting naar een zeer donkere kleur, wat melena wordt genoemd.

Het is belangrijk om te onthouden dat deze symptomen ook kunnen worden veroorzaakt door vele andere, niet-kankergerelateerde aandoeningen. Als u echter aanhoudende symptomen ervaart, is het raadzaam om een arts te raadplegen voor verder onderzoek. Vroege detectie en behandeling zijn essentieel voor de beste uitkomsten bij maagkanker.