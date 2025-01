Berlijnse politie verricht met jaarwisseling 330 aanhoudingen

BERLIJN (ANP/DPA) - De Berlijnse politie heeft tijdens de jaarwisseling circa 330 aanhoudingen verricht, vooral voor het ongeoorloofd afsteken van vuurwerk. De autoriteiten hadden voor oud en nieuw 3000 extra agenten in Berlijn ingezet, bovenop de duizend reguliere politiemensen.

In Berlijn was vuurwerk op sommige plaatsen verboden en het afsteken mocht alleen van 18.00 uur dinsdag tot 07.00 uur op woensdag. Overtredingen konden met boetes tot 10.000 euro bestraft worden.

De politie ziet in haar grootschalige optreden "een succes". Er zijn volgens de politie "geen ernstige geweldplegingen" geweest. Wel raakten dertien agenten gewond bij verscheidene incidenten. Een agent moest naar het ziekenhuis voor verwondingen als gevolg van vuurwerk.

Ongelukken

Duitse media melden dat in het land in totaal vijf mensen zijn omgekomen door ongelukken met vuurwerk. Ze spreken van een relatief rustige jaarwisseling, maar in tal van steden zijn botsingen gemeld tussen politie en relschoppers, inclusief Hamburg, Keulen, Leipzig en München.

Ondanks incidenten in met name Keulen, Gelsenkirchen en Hagen sprak de politie van de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen van een jaarwisseling "met overwegend kleine acties, grote operaties om ongeregeldheden zijn uitgebleven".