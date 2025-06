Waar in Nederland zitten de zwaarste drinkers? Bekijk hier het Trimbos-overzicht op buurtniveau

Een wijntje bij het eten of een biertje op het terras: voor veel Nederlanders is het dagelijkse kost. Toch lijken we steeds bewuster met alcohol om te gaan. Volgens de Gezondheidsenquête 2024 van het Trimbos-instituut drinkt 45,4% van de volwassen Nederlanders geen alcohol of hooguit één glas per dag — precies wat de Gezondheidsraad adviseert.

“45,4% van de volwassen bevolking houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinkt geen of weinig alcohol”, aldus de onderzoekers. In 2014 lag dat percentage nog op 37,4%. Sindsdien is er een gestage stijging zichtbaar, met in 2024 een nieuw hoogtepunt.

Driekwart drinkt weleens alcohol

Toch is alcohol nog lang niet de deur uit in Nederland . Maar liefst 76,8% van de volwassenen drinkt weleens alcohol. Daarmee is het merendeel van de bevolking nog altijd geen geheelonthouder, al lijkt de frequentie en hoeveelheid wel te dalen.

De cijfers laten zien dat het aantal overmatige drinkers — mensen die structureel te veel drinken — opnieuw is afgenomen. In 2014 ging het nog om 9,9%, in 2020 was dat 6,9% en dit jaar staat het op 5,5%. Ook het percentage zware drinkers, mensen die minstens één keer per week zes (mannen) of vier (vrouwen) glazen per gelegenheid drinken, is licht gedaald van circa 8 á 9% in voorgaande jaren naar 7,2% in 2024.

Vrouwen matigen meer

Opvallend is het verschil tussen mannen en vrouwen. Van de vrouwen houdt 54,6% zich aan het advies van de Gezondheidsraad, tegenover slechts 36,1% van de mannen. Tegelijkertijd komt overmatig en zwaar drinken vaker voor onder mannen.

Jongeren blijven risicogroep

Hoewel de algemene trend positief is, zijn jongvolwassenen een opvallende uitzondering. In de leeftijdsgroep 20 tot 24 jaar drinkt ongeveer 1 op de 6 zwaar en bijna 1 op de 10 overmatig. De Gezondheidsraad benadrukt dat juist in deze levensfase risicovol drinkgedrag kan leiden tot schade op latere leeftijd.

Toch is er hoop: met name onder oudere leeftijdsgroepen groeit de groep die zich aan de richtlijnen houdt. Verantwoord drinken lijkt langzaam maar zeker ingeburgerd te raken. Of, zoals het Trimbos-instituut het kort samenvat: “Het percentage van de volwassen bevolking dat geen alcohol drinkt of niet meer dan één glas per dag, is gestegen.”

Bekijk hieronder een visuele representatie van het percentage zware drinkers per buurt op basis van gegevens van het Trimbos en RIVM uit 2022, gedeeld door Jelmer Visser op X. Hierbij is de definitie 'zware drinker' gedefinieerd als meer dan één keer per week meer dan 4 glazen alcohol (vrouwen) / 6 glazen alcohol (mannen) per dag.