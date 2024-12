Bewoners van twee woningen nog niet naar huis na brand Wolvega

WOLVEGA (ANP) - De bewoners van twee woningen in de omgeving van de plek in Wolvega waar zaterdag een grote brand woedde kunnen in de nacht van zaterdag op zondag nog niet naar huis, meldt de veiligheidsregio Fryslân. In hun huizen is nog te veel koolstofmonoxide aanwezig. Voor de bewoners wordt een vervangende overnachtingsplek geregeld.

Zaterdag brandde een rij van dertig garageboxen aan de Chopinstraat in Wolvega tot de grond toe af. De brandweer had er een enorme klus aan om het vuur te bestrijden. De brand werd veroorzaakt door laswerkzaamheden. Uit voorzorg werden 42 woningen in omliggende straten ontruimd, omdat er erg veel rook bij de brand vrijkwam. Ongeveer vijftig bewoners werden opgevangen in een zorgcentrum aan de Steenwijkerweg. Veruit de meeste van hen konden later op zaterdagavond weer terug naar huis.

Rond middernacht liet de veiligheidsregio weten dat de brandweer het nablussen heeft afgerond. Het terrein met de uitgebrande garageboxen is om veiligheidsredenen afgesloten met hekken.